Mercato - PSG : L’avenir de Meunier totalement relancé... par Mourinho ?

Publié le 25 mars 2020 à 12h15 par A.C.

José Mourinho et Tottenham auraient décidé de faire irruption dans la course à Thomas Meunier, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain.

L’avenir de Thomas Meunier devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et, selon nos informations, il se dirige vers le Borussia Dortmund. Récemment, le directeur sportif du club allemand a d’ailleurs récemment fait le point sur le mercato qui se profile et sur la possible arrivée du latéral du PSG. « Il n’y aura pas trois transferts en trois jours cette année » a déclaré Michael Zorc. « Il y a beaucoup d’incertitude dans tous les clubs. Nous devons d’abord gérer cette situation de crise. Cet été sera désagréable ».

Mourinho veut Meunier à Tottenham