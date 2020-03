Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thomas Meunier chamboulé par… le Coronavirus ?

Publié le 24 mars 2020 à 5h00 par T.M.

En fin de contrat, Thomas Meunier se rapproche d’un départ du PSG. Toutefois, le Coronavirus pourrait bien impacter l’avenir du Belge. Explications.

Où jouera Thomas Meunier la saison prochaine ? Si le Belge est actuellement au PSG, son contrat expirera à la fin de la saison. Une prolongation n’étant pas d’actualité, le latéral aura alors l’opportunité de choisir son prochain club. Et c’est le Borussia Dortmund qui semblait dernièrement tenir la corde pour récupérer Meunier durant l’intersaison. Toutefois, entre temps, l’épidémie de Coronavirus a frappé le monde entier et cela pourrait avoir certaines répercussions.

Dortmund s’attend à un été compliqué