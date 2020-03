Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première grosse erreur de McCourt n’est pas digérée...

Publié le 24 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son départ de l'OM, Bafétimbi Gomis ne cache pas sa frustration face à la direction phocéenne qui avait préféré miser sur Kostas Mitroglou.

Arrivé à l'OM durant le mois d'octobre 2016, Frank McCourt n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer le club qu'il venait d'acquérir. Et l'objectif de la nouvelle direction marseillaise a rapidement été identifié, à savoir recruter un grand attaquant. Pourtant auteur de 21 buts en 34 matchs lors de la saison 2016/2017, Bafétimbi Gomis n'a pas été conservé à l'issue de son prêt alors que son transfert aurait pu être bouclé pour environ 2,5M€. Un choix que l'OM a longtemps regretté puisqu'après avoir cherché un buteur durant tout l'été 2017, le club phocéen s'est finalement tourné vers Kostas Mitroglou dont 50% des droits ont été achetés pour 15M€ pour le résultat que l'on sait. Et visiblement, Bafétimbi Gomis en veut encore à l'OM.

Gomis ne digère pas