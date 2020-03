Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal colossal toujours envisagé par Leonardo ?

Publié le 24 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Prêté avec option d'achat au PSG, Mauro Icardi semble de plus en plus se diriger vers un départ. Mais Leonardo aurait un plan pour récupérer une belle compensation.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Mauro Icardi va se retrouver au cœur de toutes les interrogations. Prêté avec une option d'achat non obligatoire estimée à 70M€, l'attaquant argentin a d'abord était très convaincant, laissant penser que cette option d'achat serait lever sans aucun doute. Toutefois, Mauro Icardi connait un coup d'arrêt depuis le début de l'année, et tout laisse désormais penser que cette option ne sera pas levée.

Pjanic et De Sciglio en échange d'Icardi?