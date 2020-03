Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à foncer sur ce flop de Zidane ?

Publié le 25 mars 2020 à 14h30 par A.C.

José Mourinho aurait l’intention d’attirer Luka Jovic à Tottenham cet été. Arrivé l’été dernier au Real Madrid, le Serbe ne semble pas pouvoir s’imposer en Espagne.

Ça avait tout l’air d’une belle histoire. Irrésistible avec l’Eintracht Francfort la saison dernière, Luka Jovic était courtisé par les plus grands clubs d’Europe. Il a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid... mais cela ne lui a pas réussi. Son temps de jeu est famélique (770 minutes toutes compétitions confondues) et ses buts se comptent sur les doigts d’une main (2 buts). La récente polémique qui l’a opposé au gouvernement serbe en pleine crise sanitaire n’a pas arrangé les choses et la presse espagnole assure qu’un départ devrait se dessiner pour Jovic.

Mourinho veut Jovic pour épauler Kane