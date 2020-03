Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à côté d’un joli coup…

Publié le 26 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Le 10 Sport vous révélait en exclusivité début mars que Leonardo suit l’évolution de la situation de Willian. Tottenham serait sur le point de jouer un sale tour au PSG, sous l’impulsion de José Mourinho. Explications.

Comme le 10 Sport vous le dévoilait en exclusivité le 8 mars dernier, Willian est une piste que Leonardo a activé en marge du mercato estival. Contractuellement lié à Chelsea jusqu’en juin avec qui il a avoué n’avoir trouvé aucun accord pour une prolongation de contrat, l’international brésilien plairait au directeur sportif du PSG, de par sa polyvalence, son jeu et son expérience. Cependant, le principal intéressé ne souhaiterait pas quitter Londres. De quoi considérablement chambouler les plans du PSG.

Willian vers… Tottenham ?