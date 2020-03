Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti sur le départ ? La réponse !

Publié le 26 mars 2020 à 7h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone cultiverait le désir de se séparer de lui, Samuel Umtiti compterait bien honorer son contrat qui court jusqu’en 2023 avec le club culé et n’aurait nullement l’intention d’aller voir ailleurs.

Samuel Umtiti quittera-t-il le FC Barcelone cet été, soit quatre ans après son arrivée en Catalogne ? Ce serait une hypothèse à prendre en considération, à en croire les informations divulguées par la presse catalane. SPORT révélait en effet ces derniers jours qu’un départ de Samuel Umtiti serait susceptible d’arriver, les dirigeants du Barça souhaitant passer à autre chose avec le champion du monde tricolore, qui n’est plus le même joueur depuis sa blessure au genou à l’été 2018. Ainsi, l’avenir de Samuel Umtiti pourrait s’écrire ailleurs alors qu’Arsenal se montrerait intéressé par un transfert, à condition qu’un examen médical approfondi sur l’état de son genou droit soit effectué en amont. Cependant, Umtiti afficherait une volonté claire pour son avenir.

Umtiti contre un départ du Barça