Mercato - Barcelone : Le Barça aurait les idées claires pour Umtiti !

Publié le 26 mars 2020 à 0h30 par Th.B.

Comme rapporté par la presse catalane ces derniers temps, le FC Barcelone aurait la ferme intention de se séparer de Samuel Umtiti à l’occasion du mercato estival. Cependant, un problème de taille compliquerait son éventuelle vente.

Arrivé en grande pompe en 2016 après ses belles performances à l’Euro avec l’Équipe de France, Samuel Umtiti s’est tout de suite imposé comme un cadre du FC Barcelone. Il a même été sacré champion du monde avec les Bleus en Russie en 2018, en jouant diminué au genou droit. En effet, le Français aurait ressenti une gêne à son genou et le FC Barcelone l’aurait incité à faire une croix sur le Mondial pour se faire opérer, option qu’Umtiti a écarté pour disputer la compétition. Résultat ? Le champion du monde tricolore s’est blessé à son retour au Barça et a une nouvelle fois refusé de se faire opérer. SPORT révélait dernièrement que le FC Barcelone aimerait tourner la page Umtiti dès cet été, lui qui ne disposerait plus de la confiance de ses dirigeants. Mais le Barça se frotterait à un problème de taille pour sa vente.

Barcelone voudrait vendre Umtiti pour 30M€, mais…