Mercato - PSG : Antoine Griezmann a tranché pour son avenir !

25 mars 2020

Alors que le PSG serait sur les traces d’Antoine Griezmann, ce dernier afficherait une préférence pour son avenir.

Antoine Griezmann sera-t-il la recrue phare du PSG cet été ! En difficulté à Barcelone, le Français serait sur la liste des transferts et Leonardo pourrait bien sauter sur l’occasion. En effet, selon Francesc Aguilar, le directeur sportif du PSG s’intéresserait de plus en plus à Griezmann. Toutefois, cela serait encore loin d’être gagné...

Pas de départ pour Griezmann ?

Alors que le FC Barcelone aurait visiblement en tête un départ d’Antoine Griezmann, cela ne serait pas du tout réciproque. En effet, comme l’a également expliqué Francesc Aguilar, le Français voudrait continuer avec le Barça et n’aurait ainsi aucune intention de partir. Le PSG est prévenu.