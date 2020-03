Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaquerait à Antoine Griezmann !

Publié le 25 mars 2020 à 16h15 par T.M.

Au FC Barcelone, l’avenir d’Antoine Griezmann apparait de plus en plus flou. Une brèche dont voudrait profiter Leonardo.

Un an et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier, Antoine Griezmann a éprouvé les plus grandes difficultés pour s’adapter au FC Barcelone. De quoi jeter un froid sur son avenir et ces derniers jours, il a de plus en plus été question d’un départ cet été. Et l’avenir de Griezmann pourrait bien s’écrire du côté du PSG.

Leonardo est fan !

N’ayant jamais joué en Ligue 1, Antoine Griezmann pourrait donc découvrir le championnat de France avec le PSG. En effet, journaliste pour Mundo Deportivo, Francesc Aguilar a assuré sur Twitter que le club de la capitale réfléchirait de plus en plus à l’idée de recruter le joueur de Barcelone. Un dossier qui aurait été pris en main par Leonardo, visiblement sous le charme de Griezmann.