Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un proche de Griezmann évoque ses galères au Barça !

Publié le 25 mars 2020 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 25 mars 2020 à 11h04

Antoine Griezmann a débarqué l'été dernier au FC Barcelone. Eric Olhats, l’homme qui l’a découvert alors qu’il n’avait que 13 ans s’inquiète de la situation du Français en Catalogne.

Transféré de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone lors du dernier mercato estival pour 120M€, Antoine Griezmann peine à s’imposer en Catalogne. Le Champion du monde a marqué 14 buts en 37 matchs toutes compétitions confondus, mais la relation avec ses partenaires n’est pas idéale. Eric Olhats, ancien mentor du gaucher trouve que le joueur du Barça n’est pas heureux sur le terrain et il l’a fait savoir.

Griezmann malheureux sur le terrain