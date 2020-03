Foot - Barcelone

Barcelone - Coronavirus : Le message fort d’Ivan Rakitic sur le confinement !

Publié le 22 mars 2020 à 23h25 par La rédaction

Alors que la population espagnole a été placée en confinement pour faire face à la pandémie de Covid-19, Ivan Rakitic a appelé à respecter scrupuleusement les règles édictées par les autorités pour enfin trouver une issue à cette crise.