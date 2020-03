Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La grande annonce de Luis Suarez sur son retour !

Publié le 21 mars 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone a stoppé ses activités sportives en raison de la crise du coronavirus, Luis Suarez a annoncé qu'il comptait bien être aux côtés des autres joueurs lors de la reprise de l'entraînement.

Blessé au genou droit au début de l'année, Luis Suarez a dû se faire opérer dans la foulée, compromettant alors sa fin de saison. Cependant, l'épidémie de coronavirus pourrait avoir un effet positif sur l'international uruguayen. En effet, la suspension des compétitions pourrait permettre au joueur de 33 ans de revenir sur les terrains avant la fin de la saison, lorsque les matches reprendront. Interrogé par le média uruguayen Referí , Luis Suarez a d'ailleurs confirmé qu'il comptait bien reprendre le chemin de l'entraînement après la pause forcée liée au coronavirus.

« Lorsque l'équipe reviendra, je pourrai être avec elle »