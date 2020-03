Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce témoignage fort sur l’intégration d’Antoine Griezmann !

Publié le 21 mars 2020 à 12h00 par Th.B.

Alors qu’Antoine Griezmann peinerait à s’intégrer au vestiaire et au jeu du FC Barcelone, Malcom a assuré en usant de sa propre expérience en Catalogne que cela allait venir avec le temps pour le champion du monde tricolore.

À l’occasion du dernier mercato estival, Antoine Griezmann débarquait au FC Barcelone en provenance de l’Atletico Madrid, un an après sa fameuse « Décision » . Au cours de ses premiers mois en Catalogne, le champion du monde tricolore a connu des hauts et surtout des bas avec le vestiaire du Barça . Ce sont du moins les rumeurs étalées dans la presse ibérique. Son adaptation a suscité de vives réactions puisque les joueurs du Barça eux-mêmes ont tenu à réagir ces derniers mois. Arrivé au FC Barcelone à l’été 2018 et parti pour le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la dernière session estivale des transferts, Malcom a évoqué l’intégration délicate de Griezmann.

« Ce n’est que le début »