Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Grande nouvelle pour Luis Suarez !

Publié le 15 mars 2020 à 7h00 par H.G.

Blessé au genou droit depuis le mois de janvier, Luis Suarez poursuit sa phase de récupération et pourrait même être de retour à la compétition plus vite que prévu, si tant est que les matchs reprennent au moment où l’Uruguayen sera apte à rejouer.

Le FC Barcelone pensait devoir faire sans Luis Suarez pour le reste de la saison, ou du moins son immense majorité. Toutefois, l’épidémie de Covid-19 qui sévit en Europe actuellement pourrait changer la donne dans la mesure où l’option de voir les compétitions nationales et européennes être décalées jusqu’à l’été prochain ne semble pas à écarter pour l’heure. Luis Suarez pourrait ainsi faire son retour à la compétition pour la fin de l’exercice actuel. En attendant, l’international uruguayen poursuit sa récupération afin de soigner sa blessure au genou droit contractée en janvier. Et d’après les dernières indiscrétions de la presse espagnole, l’attaquant du Barça aurait une date dans le viseur pour faire son grand retour.

Luis Suarez pourrait être présent contre Naples !