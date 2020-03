Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Grande nouvelle pour Luis Suarez... grâce au coronavirus ?

Publié le 13 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Blessé durant quatre mois, Luis Suarez devrait reprendre la compétition au mois de mai. Mais avec le report des matches suite à l'épidémie de coronavirus, l'Uruguayen pourrait jouer plus de matches que prévu.

Cette saison, le FC Barcelone n'est pas épargné par les blessures, notamment dans le secteur offensif. En effet, Ousmane Dembélé enchaîne les pépins physiques et ne rejouera plus de la saison, tandis que Luis Suarez a également subi une grosse blessure qui le rend indisponible pendant quatre mois. Son retour à la compétition est prévu pour le mois de mai, ce qui devrait lui permettre de disputer les trois dernières journées de Liga.

Suarez pourrait jouer plus de matches que prévu