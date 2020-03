Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour l’avenir d’Umtiti ?

Publié le 23 mars 2020 à 14h00 par D.M.

Samuel Umtiti ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone et pourrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato.

Malgré un temps de jeu légèrement à la hausse sous les ordres de Quique Setién, Samuel Umtiti verrait son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés. Le défenseur ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure au genou en 2018 et doit notamment faire face à la concurrence de Clément Lenglet en défense centrale. Ainsi, un départ du champion du monde pourrait intervenir. Le FC Barcelone aurait même anticipé son départ puisque Sport a annoncé ce dimanche que le joueur de Villarreal, Pau Torres pourrait être recruté. Aussi, le club aurait proposé une prolongation de contrat à Clément Lenglet. Des mauvais signaux envoyés à Samuel Umtiti qui pourrait bien être transféré lors du prochain mercato.

Umtiti n’aurait plus la confiance de ses dirigeants