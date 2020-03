Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu lance un plan surréalise à 344M€ !

Publié le 26 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le FC Barcelone vise Lautaro Martinez et Neymar. Mais afin de financer ces deux dossiers, le Barça pourrait vendre massivement afin de renflouer ses caisses.

L'été prochain, le FC Barcelone aurait des projets faramineux. En effet, l'objectif du club catalan est clair, il s'agira de se renforcer, et dans cette optique, Lautaro Martinez et Neymar sont les objectifs prioritaires du Barça. Mais afin de boucler ces deux dossiers, il faudra dépenser au moins 260M€, le PSG estimant Neymar à au moins 150M€ tandis que la clause libératoire de Lautaro Martinez est fixée à 111M€. Par conséquent, afin de financer ces deux dossier, le club blaugrana envisage de vendre de manière drastique.

Huit joueurs sur le départ, 344M€ espérés