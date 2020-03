Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça revient à la charge pour un international français !

Publié le 26 mars 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 26 mars 2020 à 8h32

En quête d’un nouveau milieu de terrain en vue du prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait coché le nom de Tanguy Ndombele, en délicatesse au sein du Tottenham de José Mourinho.

L’entrejeu du FC Barcelone devrait connaitre un petit bouleversement l’été prochain. En effet, Ivan Rakitic et Arturo Vidal devraient quitter le club catalan lors de la prochaine fenêtre des transferts. Tout deux âgés de 32 ans, les deux joueurs n’incarnent plus l’avenir et auraient de grandes chances d’être vendus à ce moment là, d’autant plus qu’ils seront à un an de la fin de leur contrat au Barça et qu’il s’agira de la dernière occasion pour les Blaugrana de percevoir une indemnité de transfert grâce aux deux joueurs. Cependant, si le FC Barcelone doit vendre l’été prochain, il devra également remplacer Ivan Rakitic et Arturo Vidal qui, en dépit de leurs performances en bernes ces derniers mois, ont la particularité d’avoir un profil polyvalent précieux pour un club comme le Barça. Et dans cette perspective, le club présidé par Josep Maria Bartomeu aurait réactivé une piste sur laquelle il travaillait déjà l’été dernier à en croire les dernières informations de la presse catalane.

Le Barça aurait réactivé la piste menant à Tanguy Ndombele !