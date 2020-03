Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier chamboulé par… Pini Zahavi ?

Publié le 26 mars 2020 à 9h30 par Th.B.

Alors que David Alaba serait ouvert à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone, Pini Zahavi serait susceptible de contrecarrer les plans du Barça avec l’Autrichien… Explications.

« Je me sens très bien à Munich. Mais en principe je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je n'y pense pas pour le moment. Vivre dans des villes comme Madrid ou Barcelone? Oui. Je ne sais pas si pendant ou après ma carrière. Mais je peux l'imaginer ». Voici le témoignage que David Alaba livrait à GQ Magazine dernièrement. Un réel appel du pied au FC Barcelone et au Real Madrid, alors que son contrat avec le Bayern Munich expirera en juin 2021. Le latéral du club munichois n’aurait nullement l’intention de s’éterniser en Bavière et prévoirait de compter sur son nouveau conseiller Pini Zahavi pour lui permettre de s’engager chez l’un des deux cadors espagnols.

Zahavi travaillerait pour qu’Alaba signe au Real Madrid