Mercato - Real Madrid : Une énorme menace pour ce grand espoir de Zidane ?

Publié le 25 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Le Bayern Munich pourrait perdre David Alaba lors du prochain mercato tandis que Dani Carvajal ne sera probablement pas conservé. Le club bavarois aurait déjà des pistes pour leur succéder et l'une d'elle mènerait à un joueur du Real Madrid.

Le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses cadres lors du prochain mercato. David Alaba n'a plus qu'un an de contrat à la fin de cette saison et les Bavarois pourraient le laisser partir. Le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient intéressés par l'Autrichien. Si un transfert venait à se finaliser, le leader de la Bundesliga chercherait un remplaçant au poste de latéral gauche. A droite, le constat est similaire, puisque Dani Carvajal n'a pas donné satisfaction et son prêt ne sera probablement pas prolongé. Plusieurs pistes sont étudiées et l'une d'elles mène à une pépite appartenant à Zinedine Zidane.

Hakimi dans le viseur du Bayern