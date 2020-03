Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours une carte à jouer pour Allegri !

Publié le 26 mars 2020 à 16h15 par A.M.

Priorité de Leonardo pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Massimiliano Allegri continue pour l'instant son année sabbatique. Mais pour son avenir, tout reste ouvert.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport en décembre dernier, Leonardo a d'ores et déjà contacté Massimiliano Allegri. Le technicien italien, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Juventus, est la priorité du directeur sportif du PSG afin de succéder à Thomas Tuchel dont l'avenir semble de plus en plus indécis sur le banc parisien. Toutefois, d'autres clubs songent à l'ancien entraîneur du Milan AC à l'image du Bayern Munich, du Real Madrid et surtout de Manchester United. Mais pour le moment, tout reste indécis.

Allegri n'a toujours pas tranché