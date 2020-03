Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un buteur de Tuchel fait une annonce pour avenir !

Publié le 26 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Serial buteur avec les équipes de jeunes du PSG, Arnaud Kalimuendo (18 ans) voit les choses en grand pour son avenir avec le club de la capitale où il est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Cet été, le PSG pourrait bien se retrouver privé de ses deux buteurs stars, à savoir Edinson Cavani, en fin de contrat, et Mauro Icardi, dont le prêt arrive à échéance. Toutefois, un autre avant-centre se montre à Paris, dans les catégories de jeunes, un certain Arnaud Kalimuendo. Du haut des ses 18 ans, le jeune attaquant affole les compteurs avec ses 21 buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues avec le U19 du club de la capitale. Avant la suspension de la saison, Kalimuendo venait même d'inscrire huit buts en trois matches. Un rendement impressionnant qui a déjà convaincu le PSG de lui offrir un contrat professionnel jusqu'en 2022, mais l'international français des moins de 18 ans voit encore plus loin.

«Le PSG c'est mon club. Je veux réussir ici»