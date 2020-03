Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un retournement de situation dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 26 mars 2020 à 14h30 par H.G.

Conscients des convoitises suscitées par Lautaro Martinez, les dirigeants de l’Inter auraient tenté d’approcher l’attaquant argentin pour évoquer l’hypothèse d’une prolongation de contrat et du rehaussement de sa clause libératoire. Cependant, la crise sanitaire du Covid-19 aurait remis en question le projet des Nerazzurri.

Le dossier Lautaro Martinez promet d’être l’un des premiers feuilleton du prochain mercato estival. Ciblé par le FC Barcelone, qui aimerait le recruter pour qu’il prenne la succession d’un Luis Suarez vieillissant et sur le déclin physique, l’international argentin disposera d’une clause libératoire fixée à 111M€ lors des deux premières semaines de mercato. Une somme que ne serait pas en mesure de débourser le Barça, qui envisagerait l’hypothèse d’inclure des joueurs dans le deal afin de faire baisser le prix de l’attaquant de 22 ans. Toutefois, il n’est pas certain que l’Inter se laisse faire chiper Lautaro Martinez si facilement. En effet, à en croire les dernières informations dévoilées dans la presse catalane, l’Argentin aurait même fait l’objet d’une tentative des Nerazzurri pour le blinder.

L’Inter espérait toucher la clause libératoire de Lautaro, mais…