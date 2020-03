Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 26 mars 2020 à 13h45 par B.C.

Une année après son transfert avorté pour le FC Barcelone, Neymar aurait toujours l'intention de quitter le PSG cet été.

Malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone en cette période compliquée due à l'épidémie de coronavirus, Neymar serait toujours l'une des grandes priorités du club culé. Cependant, les Blaugrana devront trouver un arrangement avec le PSG s'ils souhaitent récupérer leur ancien joueur puisqu'un transfert sec serait d'ores et déjà exclu aux yeux des dirigeants catalans. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Neymar n'a de son côté reçu aucune offre de Leonardo en vue d'une prolongation selon les informations du 10 Sport . Mais à en croire la presse catalane, le Brésilien n'aurait aucune envie de rester dans la capitale.

Neymar déterminé à claquer la porte du PSG ?

D'après les informations divulguées par Sport ce jeudi, Neymar considérerait que son passage au PSG touche à sa fin et resterait déterminé à partir cet été. Ainsi, l'international auriverde devrait repousser les approches parisiennes pour une prolongation et pourrait faire le maximum afin de quitter le club de la capitale selon le quotidien catalan. Un été qui s'annonce donc agité pour Neymar et le PSG...