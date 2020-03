Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le scénario d’une vente du club à exclure ?

Publié le 26 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Malgré les rumeurs de revente de l’OM par l’actuel propriétaire, Frank McCourt, il semble très peu probable que cela arrive à court terme.

Le Champion’s Project déjà fini ? Lors de son arrivée, Frank McCourt avait annoncé vouloir faire de l’OM un grand champion, que ce soit à l’échelle nationale ou européenne. Aujourd’hui, les ambitions ont bien changé, le club étant dans une situation financière très compliquée. Avec le contexte actuel, le club pourrait même craindre les sanctions de l’UEFA et du fair-play financier, qui a déjà condamné Manchester City à une exclusion de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons à venir. Et si le club était vendu ?

Vendre maintenant, c’est vendre à perte

Avec la situation financière actuelle, le scénario d’une vente de l’OM serait cependant à exclure catégoriquement. En effet, le propriétaire, Frank McCourt, vendrait à perte s’il décidait de passer la main aujourd’hui, dans le contexte financier actuel à l’OM. De plus, la crise sanitaire traversée par le monde entier à cause du Coronavirus a entraîné une crise économique globale, gelant toute possibilité d’investissements pour quiconque, et ce pour plusieurs mois. Quasiment impossible donc d’imaginer l’OM changer de main à court terme, ce qui devrait obliger McCourt et les dirigeants à réaliser de grosse ventes la saison prochaine afin de rééquilibrer leurs comptes. La révolution serait-elle en marche… ?