Mercato - PSG : Le bon plan de Leonardo en passe de lui faire faux-bond ?

Sur la piste de Willian, le PSG pourrait être doublé par un club anglais qui a tout pour plaire au Brésilien…

En fin de contrat en juin prochain du côté de Chelsea, Willian pourrait bien jouer un mauvais tour au PSG. En effet, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, l’international brésilien est pisté par Leonardo, qui voyait en lui la possibilité d’un renfort offensif gratuit avec l’arrivée de l’ailier de Blues . Cependant, une nouvelle piste s’est déclarée pour le prochain mercato, et elle pourrait bien avoir les faveurs de Willian…

Tottenham, la meilleure destination ?