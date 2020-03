Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se frotte déjà les mains pour Neymar…

Publié le 26 mars 2020 à 13h15 par La rédaction

Leonardo se retrouve dans la même situation que l’été dernier. Officiellement, le PSG n’est pas vendeur mais le FC Barcelone pousse pour le récupérer et va donc devoir sortir le chéquier…

Le feuilleton Neymar continue. Alors que la star brésilienne du PSG a clamé son envie de retourner au FC Barcelone dès l’été dernier, l’attaquant du PSG pourrait voir son vœu exaucer la saison prochaine. La direction du PSG, dans l’espoir de réaliser une grosse vente avec sa star, a revu ses ambitions financières un peu à la baisse, demandant 150M€…

Leonardo prêt à négocier