Mercato - PSG : Neymar, Griezmann... Le Barça préparerait bien une opération colossale !

26 mars 2020

Face à l'épidémie de coronavirus, le FC Barcelone voit ses plans perturbés pour le retour de Neymar. Cependant, les Blaugrana n'auraient pas tiré un trait sur la star du PSG. Explications.

La crise du coronavirus touche actuellement tous les secteurs économiques, et le football n'y échappe pas. Le FC Barcelone fait notamment les frais de cette épidémie et pourrait avoir du mal à remettre la main sur Neymar cet été. Comme annoncé par Sport ce jeudi, le Barça aurait fait savoir à la star du PSG qu'il n'était plus envisageable d'avoir recours à l'article 17 de la FIFA, permettant pourtant à l'attaquant de faciliter son départ. En effet, le conseil d'administration du FC Barcelone refuserait d'envisager pour l'heure une opération à 180M€ qui pourrait mettre à mal la santé financière du club. Pour autant, Josep Maria Bartomeu n'aurait pas tiré un trait sur Neymar.

Le Barça compte négocier avec le PSG pour Neymar