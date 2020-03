Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann pourrait contrarier les plans du Barça !

Publié le 26 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Pour financer son mercato estival, le FC Barcelone compterait sur la vente d’Antoine Griezmann. Toutefois, cela pourrait ne pas se passer comme prévu.

Avec Neymar et Lautaro Martinez, le FC Barcelone verrait les choses en grand pour cet été. Mais pour réaliser cela, il faut de l’argent et avec la crise provoquée par le Coronavirus, le club catalan pourrait bien devoir faire un choix. Mais il faudra tout de même vendre et Antoine Griezmann serait sur la liste des départs. Un an après son arrivée, le Français pourrait déjà faire ses valises, même si cela ne semble pas être dans les plans de Griezmann.

Griezmann compte rester !

Alors que le FC Barcelone ne semble plus compter sur Antoine Griezmann, ce dernier n’en aurait pas terminé avec son aventure en Catalogne. En effet, selon Francesc Aguilar, le Français n’aurait aucune intention de partir et voudrait toujours jouer au Barça la saison prochaine. Une volonté de Griezmann qui pourrait bien mettre à mal les plans blaugrana.