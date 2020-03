Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare une attaque de folie !

Publié le 26 mars 2020 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs d'envergure cet été, le Real Madrid pourrait finalement attendre quelques mois avant de passer à l'action. Et pour cause, en 2021, Zinedine Zidane pourrait avoir entre les mains une attaque de feu.

Malgré le recrutement d'Eden Hazard pour 100M€ l'été dernier, le Real Madrid compte se renforcer dans le secteur offensif et ainsi enfin compenser le départ de Cristiano Ronaldo. Il faut dire qu'aujourd'hui, Karim Benzema est la seule valeur sure que peut aligner Zinedine Zidane. Eden Hazard, Isco ou encore Marco Asensio ont enchaîné les pépins physiques tandis que Gareth Bale et James Rodriguez ne semblent plus dans les plans madrilènes. Les jeunes Vinicius Junior et Rodrygo sont à l'affût, mais semblent encore un peu tendres.

Halaand et Mbappé bientôt alignés ensemble ?