Mercato - Barcelone : Une difficulté de taille à prévoir pour cette cible de longue date ?

Publié le 26 mars 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Fabian Ruiz, le club catalan pourrait faire face à la positon ferme du Napoli dans ce dossier. Le club italien ne serait en effet pas disposé à laisser filer son milieu espagnol à moins qu'un club intéressé paye le prix fort.

Le milieu du FC Barcelone pourrait être boulversé l’été prochain. En effet, Ivan Rakitic et Arturo Vidal sont tout deux âgés de 32 ans et n’auront plus qu’un an de contrat en juin prochain, chose qui pourrait conduire le club catalan à se séparer d’eux afin de percevoir une indemnité de transfert au lieu de les laisser filer gratuitement en juin 2021. Face à cette situation, le Barça travaillerait déjà pour compenser leurs départs et, dans cette perpective, les Blaugrana auraient coché le nom de Tanguy Ndombele comme l’a annoncé Mundo Deportivo ce jeudi, tandis que Fabian Ruiz serait l’alternative majeure au Français. Cependant, en dépit du fait que le milieu espagnol serait dans le viseur du FC Barcelone depuis longtemps, le dossier pourrait s’avérer très compliqué voir impossible à concrétiser pour le club présidé par Josep Maria Bartomeu.

Le Napoli risque d’être trop gourmand pour Fabian Ruiz !