Mercato - Real Madrid : Odegaard pourrait chambouler l'avenir du nouveau chouchou de Zidane !

Publié le 26 mars 2020 à 10h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, l’arrivée de Fabián Ruiz l’été prochain pourrait débloquer le dossier Federico Valverde. Le milieu uruguayen pourrait effectivement quitter la Casa Blanca si deux joueurs intégraient l’effectif de Zinédine Zidane lors du prochain mercato. Explications.

Federico Valverde a totalement explosé cette saison au Real Madrid. Le milieu de 21 ans a fait oublier les performances très peu abouties de Luka Modrić et celles de Toni Kroos cette année. Les prestations de Valverde auraient tapé dans l’œil de nombreux clubs dont les dirigeants de Manchester United qui en auraient fait leur priorité. Alors le milieu du Real Madrid est-il sur le départ ? Son avenir serait lié à deux autres dossiers chauds !

Fabián Ruiz et Martin Odegaard dans le coup !