Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba totalement relancé par Zidane ?

Publié le 26 mars 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que Paul Pogba souhaiterait toujours quitter Manchester United, Zinedine Zidane resterait à l'affût pour enrôler l'international français.

Après une saison catastrophique du côté d'Old Trafford en raison de plusieurs blessures (7 matches en Premier League), Paul Pogba voudrait changer d'air. Pourtant, Manchester United a la possibilité de prolonger automatiquement le contrat du Français, courant actuellement jusqu'en juin 2021, mais comme révélé par AS ce jeudi, la direction anglaise préférerait trouver un accord afin de ne pas braquer son joueur. Paul Pogba serait donc en discussion avec Manchester United mais a toujours le choix pour son avenir. La Juventus rêverait de le récupérer tandis que le PSG surveillerait de près sa situation. Grand admirateur de Paul Pogba, Zinedine Zidane n'aurait pas non plus lâché son compatriote.

Zidane apprécie toujours autant Pogba