Mercato - OM : Zubizarreta aux commandes d’une vente sans Paul Aldridge ?

Publié le 26 mars 2020 à 15h00 par La rédaction

Avec son réseau important en Espagne, Andoni Zubizarreta pourrait profiter de ses excellentes connexions pour vendre Maxime Lopez cet été.

Les joueurs de l’OM ont aussi la côte en Espagne. Alors que le club phocéen a fait appel aux services de Paul Aldridge afin de profiter de son réseau élargi en Angleterre pour vendre certains joueurs, l’OM pourrait profiter du réseau espagnol d'Andoni Zubizarreta pour en vendre d’autres. Et si Florian Thauvin plaît beaucoup du côté de Valence notamment, c’est bien Maxime Lopez qui pourrait s’envoler pour la péninsule ibérique l’été prochain.

Lopez envoyé à Séville ?

Ainsi, c’est en Andalousie que Maxime Lopez pourrait poser ses valises l’été prochain. En effet, le FC Séville s’intéresse de près au Marseillais, qui ne dispose plus que d’un an de contrat, et un transfert cet été serait donc plus qu’envisageable pour le milieu de terrain de l’OM. De moins en moins utilisé dans l’entre-jeu marseillais, Lopez pourrait aller voir ailleurs, et les bonnes relations entre Andoni Zubizarreta et le directeur sportif du FC Séville Monchi pourraient faciliter le transfert du milieu de terrain de l’OM. Évalué à un peu moins de 10M€, Maxime Lopez pourrait permettre, en cas de vente, de commencer à rééquilibrer les comptes de l’OM, qui sont dans le rouge. Mais pour sauver le club d’une éventuelle sanction de l’UEFA et du fair-play financier, il faudra que d'autres joueurs partent. Affaire à suivre…