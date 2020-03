Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle dans le dossier Ndombele !

Publié le 26 mars 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il serait dans le viseur du FC Barcelone pour venir densifier le milieu de terrain catalan et apporter sa polyvalence, Tanguy Ndombele afficherait d’ores et déjà une tendance pour son futur l’été prochain.

A 32 ans, Ivan Rakitic et Arturo Vidal n’incarnent plus l’avenir au FC Barcelone. Qui plus est, le fait que les deux milieux soient en fin de contrat en juin 2021 devrait vraisemblablement conduire le club catalan à les vendre l’été prochain afin de ne pas les laisser partir gratuitement l’été suivant alors qu’il a besoin de vendre. Cependant, si les performances d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal sont en berne ces derniers temps, il faudra malgré tout les remplacer, et surtout compenser leur départ en recrutant un profil polyvalent comme eux. Dans cette perspective, Mundo Deportivo a annoncé ce jeudi que les FC Barcelone avaient réactivé la piste menant à Tanguy Ndomebele, qui avait déjà été ciblé par les Catalans l’été dernier. Et il se pourrait que l’ancien joueur de l’OL ait d’ores et déjà pris une décision pour son avenir la saison prochaine.

Ndombele envisagerait déjà de quitter Tottenham !