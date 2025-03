Pierre Ménès : La grave accusation d'antisémitisme

La rédaction

Pierre Ménès, sur sa chaîne Youtube Pierrot Le Foot, a exprimé ses inquiétudes concernant l'antisémitisme au sein de La France Insoumise (LFI). L'ancien chroniqueur de Canal+ critique certaines figures du parti, les accusant d'être responsables de l'antisémitisme au sein de cette mouvance, tout en soulignant que cela nuit aux idées du mouvement.

Il arrive à Pierre Ménès d'évoquer des sujets de société sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club est notamment revenu récemment sur des questions telles que le port du voile dans le sport ou la rupture du jeûne pendant le Ramadan. Il avait notamment déclaré : «On fait bien des coupures chaleur en été. Pourquoi faire tout un pataquès, tout un discours là-dessus ? Laissons les mecs. C’est fatigant, tous ces problèmes.» Le journaliste s’est désormais exprimé sur un nouveau sujet épineux : l’antisémitisme.

«LFI est-il un parti antisémite ?»

Interrogé sur sa chaîne Youtube à propos de La France Insoumise, Pierre Ménès a évoqué l’antisémitisme qu’il estime présent parmi les élus du parti politique :

«LFI est-il un parti antisémite ? Comme vous pouvez le remarquer, je m’exprime assez rarement sur des sujets politiques, car je pense que je n’ai pas la légitimité pour ça. Mais je pense que si j’étais électeur de La France Insoumise, je serais très en colère contre les figures de mon parti qui, avec leur antisémitisme évident, prennent en otage et nuisent aux belles idées que peuvent parfois avoir LFI.»

L’avis de Pierre Ménès

Pierre Ménès dénonce les grandes personnalités du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon et présidé par Manuel Bompart : «Après, il y a un tel écart entre le PS et LFI qu’il faut vraiment que ce soit de la lâcheté et de l'opportunisme pour s’associer dans les élections. Mais je ne pense pas qu’un électeur de La France Insoumise soit plus antisémite qu’un autre. Je pense en revanche que les vedettes de ce parti, Mélenchon, Hassan, Guiraud, Bernalicis, Léaument, Caron, sont tous effectivement des antisémites notoires.»