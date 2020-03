Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait déjà fixé pour Paul Pogba !

Publié le 26 mars 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Manchester United réclamait une somme colossale pour Paul Pogba l'été dernier, le Français pourrait quitter Old Trafford pour un montant moins important au cours du mercato. Explications.

Une année après avoir été au cœur du mercato estival, Paul Pogba risque de refaire parler de lui dans les prochains mois. Le Français souhaite toujours quitter Manchester United et ne manque pas de prétendants. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus auraient coché son nom en vue du prochain mercato. Sous contrat jusqu'en 2021, Paul Pogba aurait été approché par son club pour une prolongation. Un dossier crucial pour les Red Devils , qui pourraient être contraints de revoir leurs exigences à la baisse pour le départ de Pogba si aucun accord n'était trouvé.

Une offre de 100M€ suffisante pour Pogba ?