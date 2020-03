Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup prend forme pour Zidane !

Publié le 27 mars 2020 à 10h30 par La rédaction

Plus les jours passent et plus David Alaba semble vouloir répondre favorablement à l'intérêt du Real Madrid. Le défenseur du Bayern Munich aurait en effet d’ores et déjà pris la décision de quitter le club allemand l’été prochain !

L’été prochain pourrait sonner la fin de l’aventure entre David Alaba et le Bayern Munich. Pisté par le Real Madrid, le défenseur autrichien est arrivé dans le club bavarois en juin 2011 et aurait pris la décision de mettre fin à cette histoire dans quelques mois après quasiment 10 ans de bons et loyaux services. La raison ? S’il on en croit ces informations, tout serait une question de position sur le terrain...

Alaba veut partir !