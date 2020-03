Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho pourrait débloquer un dossier chaud d’Abidal !

Publié le 27 mars 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il ne devrait pas être conservé par le Bayern Munich à l’issue de son prêt cette saison, Philippe Coutinho pourrait rallier la Premier League la saison prochaine où il figurerait dans le viseur de Tottenham. Un club où évolue un certain Tanguy Ndombele, annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces derniers temps.

Arrivé en provenance de Liverpool à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais su s’imposer au FC Barcelone. C’est ainsi tout naturellement que l’international brésilien a été prêté au Bayern Munich l’été dernier afin de se relancer cette saison. Cependant, rien ne se passe comme prévu pour le joueur de 27 ans : en effet, ce dernier peine à afficher son meilleur visage et n’aurait pas convaincu le club bavarois de lever l’option d’achat de 120M€ présente dans le deal de son prêt. Par conséquent, Philippe Coutinho aurait de grandes chances de retourner au Barça l’été prochain. Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries anglaises et notamment celui de Tottenham, le Brésilien aurait comme priorité absolue de retourner en Premier League l’été prochain dans le cas où le FC Barcelone ne souhaiterait pas le conserver. Et cela pourrait grandement arranger les affaires du FC Barcelone dans le dossier Tanguy Ndombele, annoncé comme une cible des Blaugrana afin de densifier leur entrejeu et compenser les départs probables d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal.

Coutinho à Tottenham ? Cela pourrait aider le Barça dans le dossier Ndombele