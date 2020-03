Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL pour Leonardo dans le dossier Donnarumma !

Publié le 27 mars 2020 à 8h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresserait à Gianluigi Donnarumma, Chelsea pourrait également se positionner sur le portier du Milan AC.

Malgré l'arrivée de Keylor Navas l'été dernier, Leonardo préparerait déjà la suite. En effet, le directeur sportif du PSG souhaiterait mettre la main sur Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu'en 2021 avec le Milan AC. Ainsi, l'idée de l'Italo-brésilien serait de récupérer gratuitement le portier italien à l'issue de son bail avec les Rossoneri . Mais le PSG n'est pas seul dans ce dossier puisque le Real Madrid observerait attentivement les prestations de Gianluigi Donnarumma, et un autre cador européen aurait rejoint les deux clubs.

Chelsea compte aussi sur Donnarumma