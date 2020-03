Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Même sans Neymar et Mbappé, le PSG aura une attaque de feu !

Publié le 27 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont régulièrement annoncés sur le départ, le PSG devrait malgré tout conserver une très belle attaque la saison prochaine, même si l'une de ses deux stars venait à partir.

Comme régulièrement, Kylian Mbappé et Neymar devraient animer le prochain marché des transferts. Il faut dire que le premier est la grande priorité du Real Madrid tandis que le second, qui a déjà fait le forcing l'été dernier pour partir, pourrait de nouveau faire l'objet d'une offensive du FC Barcelone. Et bien qu'il soit peu probable que les deux partent en même temps, le PSG semble se préparer à l'hypothèse d'une vente d'une de ses deux stars.

Griezmann, Sancho, Dybala... Leonardo a tout anticipé

En effet, ces dernières semaines, le nom de plusieurs joueurs offensifs est associé au PSG. Le premier d'entre eux est Antoine Griezmann qui pourrait être inclus dans le deal pour Neymar. Mais ce n'est pas tout puisque comme Le 10 Sport le révélait en exclusivité, Leonardo surveille également la situation de Willian, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Du côté de l'Italie, on assure également que le PSG ne lâche pas Paulo Dybala dont le nom revient souvent comme pouvant entrer dans la transaction avec Mauro Icardi. Enfin, Jadon Sancho a également plusieurs fois été associé au club parisien. Par conséquent, même si Neymar ou Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, Leonardo aurait de quoi permettre à son entraîneur d'aligner une énorme attaque.