Mercato - PSG : Le onze-type des pistes de Leonardo pour l’été 2020 !

Publié le 26 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait déjà coché plusieurs noms en vue du prochain mercato estival, voici le onze-type des profils qui intéresseraient Leonardo.

Comme chaque été, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts en 2020, d’autant que Leonardo aura du pain sur la planche. En effet, avec des profils tels que Thiago Silva et Edinson Cavani qui arrivent au terme de leur contrat, le directeur sportif du PSG va devoir assurer leur succession en recrutant. Et voici les différentes pistes activées en vue du prochain mercato estival…

Donnarumma, Koulibaly…

Dans les buts, on retrouve le jeune gardien italien Gianluigi Donnarumma (Milan AC) qui est d’ailleurs l’un des anciens protégés de Leonardo. Vient ensuite une défense à quatre composée de Mattia De Sciglio (Juventus), Kalidou Koulibaly (Naples), Gabriel (LOSC) et Danny Rose (Tottenham), tous annoncés dans le viseur du PSG pour l’été 2020. Dans l’entrejeu, on retrouve Miralem Pjanic (Juventus), Houssem Aouar (OL) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Et en attaque, le PSG aurait des vues sur Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Willian (Chelsea) et Antoine Griezmann (Barcelone).



