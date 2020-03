Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour cette piste à 0€ !

Publié le 26 mars 2020 à 1h15 par Th.B.

Alors que Willian a été autorisé par Chelsea à rejoindre sa famille au Brésil à cause de l’épidémie du Coronavirus en Angleterre, les négociations pour la prolongation de son contrat auraient été suspendues. Et les discussions pourraient même ne pas reprendre. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Willian pourrait débarquer au PSG à l’occasion du prochain mercato, au vu de sa situation contractuelle avec Chelsea. En effet, le Brésilien peinerait à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat expirant en juin avec les Blues . Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 8 mars que le PSG surveille avec attention l’évolution de cette situation, Leonardo appréciant le profil de Willian. Et le club de la capitale recevrait une bonne nouvelle dans l’opération Willian.

Willian ne devrait pas reprendre les négociations avec Chelsea !