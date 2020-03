Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Ter Stegen sur sa situation

Publié le 29 mars 2020 à 9h00 par T.M.

Au moment où les rumeurs s’intensifient sur son avenir au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a fait passer un message fort sur sa situation en Catalogne.

Ces derniers jours, Marc-André ter Stegen a fait la Une des journaux en Espagne. En effet, le flou est venu entourer l’avenir de l’Allemand au FC Barcelone, alors que les discussions pour une prolongation sont très tendues. Dans les prochaines semaines, il pourrait ainsi être question d’un départ. Ter Stegen pourrait alors quitter le Barça et la Catalogne, où il se sent pourtant très bien.

Ter Stegen se plait à Barcelone