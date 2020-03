Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Pjanic... Un nouveau plan monté dans le dossier Icardi ?

Publié le 29 mars 2020 à 16h15 par A.D.

La Juventus serait déterminée à recruter Mauro Icardi l'été prochain. Pour faire plier le PSG, qui peut encore lever son option d'achat, La Vieille Dame pourrait utiliser Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Douglas Costa ou encore Mattia De Sciglio.

La Juve aurait de sérieux arguments à faire valoir pour convaincre le PSG. Lors du dernier mercato estival, Leonardo a obtenu le prêt de Mauro Icardi. Pour conserver le buteur argentin, le directeur sportif du PSG aurait la possibilité de lever une option d'achat, qui serait fixée à 70M€, d'ici la fin de la saison 2019-2020. Alors qu'elle voudrait s'attaquer à Mauro Icardi l'été prochain, la Juventus aurait mis en place une stratégie bien précise.

Dybala, Pjanic, Costa ou De Sciglio dans la balance pour Icardi ?