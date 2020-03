Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger se précise plus que jamais pour Icardi !

Publié le 29 mars 2020 à 12h15 par T.M.

De plus en plus, l’avenir de Mauro Icardi fait débat. Et pour le PSG, le danger serait un plus plus réel.

Rien n’est sûr concernant l’avenir de Mauro Icardi au PSG. Prêté par l’Inter Milan, l’Argentin a flambé pour ses débuts, au point de convaincre Leonardo de lever son option d’achat de 70M€. Toutefois, Icardi serait très loin de rester au PSG. La danger se nomme Juventus. Ces dernières semaines, il a de plus en plus été question d’un départ vers Turin et cela semble se profiler plus que jamais.

La Juventus se prépare