Mercato - PSG : Une tendance claire affichée par Areola pour son avenir ?

Publié le 29 mars 2020 à 9h15 par H.G.

Prêté au Real Madrid cette saison, Alphonse Areola pourrait ne pas rester une saison de plus dans l’ombre de Thibaut Courtois, d’autant plus qu’il aurait des objectifs élevés pour la saison 2020/2021.

Le PSG a connu un véritable bouleversement dans le secteur de ses gardiens l’été dernier. Exit Gianluigi Buffon, retourné à la Juventus, et Kevin Trapp, vendu à l’Eintracht Francfort, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas et sur Sergio Rico pour les remplacer. De son côté, Alphonse Areola a été prêté le temps d’une saison au Real Madrid dans le cadre du transfert du gardien costaricien au PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer sous les ordres de Zinedine Zidane cette saison. Il faut dire que la concurrence est rude pour le gardien de 27 ans tant les performances de Thibaut Courtois sont de haut niveau, chose qui ne lui a laissé que des miettes tout au long de l’exercice en cours avec seulement 8 matchs disputés toutes compétitions confondues. Et alors que son prêt prendra fin à l’issue de la saison en cours, si tant est que celle-ci se termine vu son interruption jusqu’à une date indéterminée du fait de la crise du Covid-19, Alphonse Areola pourrait bien ne pas avoir l’intention de connaitre une nouvelle année dans le rôle d’une simple doublure.

Alphonse Areola vise l’Euro en 2021 !