Mercato - PSG : Une fenêtre de tir pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 29 mars 2020 à 7h15 par A.C.

Les répercussions d’un possible mercato allongé, pourraient bien profiter à Leonardo et au Paris Saint-Germain, dans le dossier Paul Pogba.

L’échec de l’été dernier n’a pas balayé les envies de départ de Paul Pogba. Le champion du monde souhaiterait toujours quitter Manchester United, même si une clause dans son contrat permettrait au club de prolonger son contrat jusqu’en 2022. Le Paris Saint-Germain est cité parmi les clubs susceptibles de l’accueillir, tout comme la Juventus et le Real Madrid. Du côté de Old Trafford on ne semble pas totalement fermés à l’idée de vendre Pogba, mais seulement face à une offre particulièrement intéressante.

Une plus grande marge de manœuvre pour Pogba