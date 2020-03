Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba ?

Publié le 28 mars 2020 à 18h15 par Th.B.

Bien que des rumeurs de prolongation circulaient dernièrement, Manchester United n’aurait nullement l’intention de faire signer un nouveau contrat à Paul Pogba et attendrait une offre acceptable pour le vendre. Le PSG est donc prévenu.

Décidément, le feuilleton Paul Pogba ne cesse d’alimenter l’actualité de Manchester United en cette période précédant l’ouverture du mercato estival. Pour rappel, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient sur les rangs en cas de vente du milieu de terrain à l’intersaison. Le Daily Mail révélait le 10 mars dernier que Manchester United souhaiterait conserver Paul Pogba, voire même de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. La vérité serait cependant tout autre.

Pogba bel et bien sur le départ !